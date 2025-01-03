На границе между Афганистаном и Пакистаном произошли вооруженные столкновения. По данным агентства TOLO News, ночью пакистанские силы нанесли ракетный удар по району Алишер в афганской провинции Хост. Афганские военные предприняли ответные действия, что привело к эскалации конфликта, который продолжался до утра.

В результате столкновений многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Информации о погибших или раненых пока не поступало.

Напряженность на границе растет уже несколько недель. 24 декабря пакистанская авиация нанесла удары по пограничным районам афганской провинции Пактика, заявив, что целью были лагеря пакистанского «Талибана» (TTP). Афганское правительство сообщило, что атака привела к гибели 46 мирных жителей, включая женщин и детей.

В ответ на это 28 декабря афганские военные атаковали территорию Пакистана, заявив об уничтожении 19 пакистанских солдат.

В приграничных провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан в последние годы участились террористические нападения. Вооруженные группировки, заявляющие о защите прав пуштунских и белуджских этнических групп, совершают атаки на силы безопасности и мирное население.

Пакистан утверждает, что боевики TTP используют территории Афганистана для подготовки и проведения операций, что афганские власти категорически отрицают. Ранее Исламабад уже наносил удары по базам TTP в афганских провинциях Хост, Пактия и Кунар, что вызывало обострение отношений между двумя странами.