Хуситы совершили 22 атаки на объекты США и Израиля за неделю, применяя баллистические ракеты и беспилотники. Об этом заявил лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси на телеканале Al Masirah.

Аль-Хуси уточнил, что цели атак включали израильские города Тель-Авив, Иерусалим, аэропорт Бен-Гурион, авиабазу Неватим и электростанцию. Он также заявил, что американский авианосец USS Harry S. Truman был поражен 11 ракетами и беспилотниками.

По словам аль-Хуси, в 2024 году США и Великобритания нанесли 931 удар по территории Йемена, что привело к гибели 106 человек и ранениям у 314.

31 декабря хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой «‎Палестина -2» ‎по главному аэропорту Израиля — Бен-Гурион. Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что движение также выпустило баллистическую ракету «Зульфикар» по электростанции в районе Иерусалима. Сариа отметил, что обе ракеты достигли своих целей.

Тогда израильская армия сообщила о перехвате одной из ракет, выпущенных из Йемена. По данным Тель-Авива, ракета не вошла в воздушное пространство Израиля. Однако сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах страны, вызвав беспокойство среди населения.

Удар по Бен-Гуриону произошел через три часа после агрессивной речи постпреда Израиля при ООН Дани Данон. Дипломат выступил с жестким предупреждением хуситам, пригрозив, что йеменские повстанцы «разделят судьбу ХАМАС и «‎Хезболлы»‎.

С 31 октября 2023 года хуситы захватывают и атакуют коммерческие суда, связанные с Израилем, объясняя это ответом на израильские действия в секторе Газа. Эти действия вынудили многие судоходные компании прекратить маршруты через Красное море.

В ответ на действия хуситов США и Великобритания начали операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасности судоходства. После начала этих операций хуситы пообещали атаковать любые суда, связанные с этими странами.