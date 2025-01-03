Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Дамаск в пятницу вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Этот визит стал первым за 12 лет приездом европейских дипломатов в Сирию после разрыва отношений ЕС с Дамаском и свержения режима Башара Асада в прошлом месяце.

Бербок появилась в бронежилете, выходя из военно-транспортного самолета A400M. Кадры ее прибытия были опубликованы в соцсети X.

Согласно заявлению, МИД Германии, Бербок и Барро проведут встречи с новым главой Сирии Ахмедом аш-Шара и представителями гражданского общества. ЕС подчеркнул свою готовность поддержать Сирию в мирной передаче власти, восстановлении и социальном примирении.

«Падение режима Асада открыло путь к новому началу, которого так долго ждали сирийцы. Мы готовы поддержать страну в ее перезапуске», — говорится в заявлении.

Бербок отметила, что сейчас Сирия имеет уникальный шанс на перемены: «Болезненная глава правления Асада завершена. Настало время сирийцам взять судьбу своей страны в свои руки и залечить глубокие раны».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро добавил, что Европа стремится обеспечить мирный переход власти, что важно не только для Сирии, но и для стабильности региона.