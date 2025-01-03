Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на мероприятии по итогам 2024 года отметил важность помощи палестинскому народу на фоне продолжающегося кризиса в Газе.

«15 месяцев трагедии в Газе унесли жизни 50 тыс. человек. Это глубокая рана, которая продолжает кровоточить», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция направила в Газу 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания мирного населения.

«Мы — единственная страна, полностью прекратившая торговлю с Израилем. Это принципиальная позиция, основанная на справедливости», — отметил он.

Эрдоган рассказал о дипломатических инициативах Турции в поддержку Палестины.

«Мы добились расширения соглашения о свободной торговле с Палестиной, чтобы помочь ее народу. Наша цель — минимизировать ущерб, вызванный прекращением торговли с Израилем, и поддержать палестинскую экономику», — сказал он.

Президент выразил благодарность представителям турецкого бизнеса за поддержку правительства в этих инициативах.

«Мы верим, что, как и в случае с Сирией, история докажет нашу правоту. Наша позиция по Газе основана на принципах справедливости и мира», — заявил Эрдоган.

Президент отметил, что зима усугубила гуманитарный кризис в Газе, и Турция продолжит свои усилия, направленные на помощь жителям региона.

«Мы не можем допустить гибели невинных людей. Наши усилия направлены на прекращение насилия и достижение прочного мира», — подчеркнул он.

Президент выразил надежду, что действия Турции принесут результаты в ближайшее время.

«Мы всегда будем на стороне палестинского народа. Несмотря на критику, мы уверены, что история оценит нашу позицию», — подытожил он.