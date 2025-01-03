Министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу союзников Украины на базе ВВС Рамштайн в Германии в следующий четверг, сообщили в Пентагоне. Повестка — обсуждение военной помощи Украине. Это мероприятие состоится за несколько дней до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Так называемая Контактная группа по обороне Украины соберется уже в 25-й раз с момента начала горячей фазы российско-украинской войны в феврале 2022 года. Во встрече примут участие министры обороны более 50 стран.

Предыдущая полноформатная встреча группы прошла в сентябре, а планировавшийся в октябре саммит на уровне лидеров стран был отменен — из-за, как сообщалось, последствий урагана Милтон, которые якобы вынудили президента США отказаться от поездки в Германию. С тех пор контакты в этом формате не проводились, в том числе после ноябрьской победы Трампа на выборах.

Формат «Рамштайн», управляемый Министерством обороны США с начала войны, остается основным механизмом координации западной военной помощи Украине. В его рамках обсуждаются вопросы от поставок систем ПВО до кибербезопасности.

Будет ли новая администрация США продолжать эту инициативу, пока неясно. Трамп неоднократно заявлял о планах быстро завершить войну, если станет президентом. Некоторые чиновники предлагали передать руководство группой альянсу НАТО, чтобы сохранить ее работу, независимо от позиции нового американского лидера.