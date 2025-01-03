ПОЛИТИКА
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Как Cola Turka в 2024 году продемонстрировала десятикратный рост продаж?
Турецкий производитель безалкогольных напитков Cola Turka, принадлежащий японской компании DyDo Group Holdings, зафиксировал десятикратный рост продаж в период с января по сентябрь 2024 года. Этот беспрецедентный рост связан с массовым бойкотом американских продуктов турецкими потребителями на фоне военных действий Израиля в секторе Газа #ColaTurka #Cola #бойкот #турция #палестина #израиль #trtrussian
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3 января 2025 г.
Истории
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