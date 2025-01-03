Правящая партия Словакии SMER-SD заявила о готовности обсудить в коалиции меры по «существенному сокращению» субсидий для украинцев, находящихся на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.

Фицо раскритиковал решение Киева прекратить транзит российского газа через Украину с 1 января 2025 года, назвав действия Владимира Зеленского «саботажем», который наносит ущерб Словакии и Евросоюзу. По словам премьера, страна теряет 500 млн евро ежегодно на транзитных сборах.

Фицо также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. На 7 января запланированы переговоры в Брюсселе по ситуации с транзитом газа, после чего Фицо намерен созвать коалиционный совет и заседание правительства для обсуждения возможных действий в отношении Киева.

Транзит российского газа в Европу через Украину был прекращен 1 января 2025 года из-за окончания контракта между Киевом и «Газпромом». До этого газ поставлялся только в Словакию, Австрию и Венгрию.

Ситуация усилила напряжение между Словакией и Украиной. Еще 22 декабря Фицо встретился с Владимиром Путиным в Москве, что вызвало критику со стороны Владимира Зеленского. Президент Украины назвал эту встречу «торговлей государственными интересами» и обвинил Фицо в попытке «открыть второй энергетический фронт против Украины».