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Продажи Tesla упали впервые за 10 лет
В сложном для компании 2024 году Tesla Inc. продала меньше автомобилей, чем в 2023, и меньше, чем предрекали аналитики
Продажи Tesla упали впервые за 10 лет
Фото: AP / Others
3 января 2025 г.

Продажи Tesla снизились впервые за 10 лет: в 2024 году компания продала 1,79 млн автомобилей — меньше, чем годом ранее, и ниже прогнозов аналитиков.

За последний квартал года Tesla поставила 495 570 автомобилей, что не дотянуло до ожиданий в 512 277 единиц. Акции компании упали на 7,6%, хотя за год выросли на 63%.

2024 год стал сложным для Tesla. Компания столкнулась с поджогом на заводе в Берлине, сбоями в логистике и замедлением рынка электромобилей. В апреле компания сократила 10% сотрудников, включая специалистов по продажам.

В то же время Tesla активно продвигала акции на аренду и зарядку для покупателей. На последнем собрании акционеров Илон Маск заявил, что ожидает рост продаж на 20–30% в 2025 году благодаря новому доступному автомобилю и автономным технологиям. Однако аналитики выражают сомнения в достижении этих целей, особенно если новая администрация Дональда Трампа сократит налоговые льготы на электромобили.

Конкуренция с китайским BYD также усиливается: в 2024 году компания продала 4,25 млн электромобилей, включая гибриды. В Китае Tesla поставила 916 660 автомобилей, что на 3% меньше показателей 2023 года.

Серьезный удар по репутации Tesla нанес взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе, который привел к гибели водителя. Расследованием занимается ФБР. Маск заявил, что причиной стал груз в кузове, а не неисправность автомобиля.

Энергетическое подразделение Tesla показало рекорд: в 2024 году компания установила 31,4 гигаватт-часа аккумуляторов, из них 11 — в последнем квартале.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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