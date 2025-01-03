ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Латвия: закрытие Балтики должно «быть на столе»
Президент Латвии заявил, что опция закрытия Балтийского моря должна быть под рукой, а также поприветствовал позицию Трампа по НАТО
Латвия: закрытие Балтики должно «быть на столе»
Эдгар Ринкевич / Фото: Reuters / Others
3 января 2025 г.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что вопрос возможного закрытия Балтийского моря должен оставаться на повестке дня. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу TV3, комментируя меры по обеспечению безопасности региона.

Ринкевич отметил, что для защиты критической инфраструктуры в акватории необходимо усилить патрулирование и ужесточить санкции против «теневого флота» России. В НАТО уже обсуждают усиление совместных морских патрулей.

В то же время предложение о закрытии моря, которое ранее встречало возражения, президент назвал очень серьезным шагом, который следует держать «на столе». Он добавил, что в Балтийском море ежедневно находится около 2 тысяч судов, и контроль над всеми ними невозможен.

Говоря о приоритетах Латвии в области безопасности, Ринкевич подчеркнул необходимость завершения строительства укреплений на восточной границе, развития военной инфраструктуры и увеличения расходов на оборону до 4% ВВП.

Президент также поддержал призывы избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить оборонные бюджеты. По его словам, лидеры балтийских стран намерены встретиться с Трампом в возможно ближайшее время.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us