Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что вопрос возможного закрытия Балтийского моря должен оставаться на повестке дня. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу TV3, комментируя меры по обеспечению безопасности региона.

Ринкевич отметил, что для защиты критической инфраструктуры в акватории необходимо усилить патрулирование и ужесточить санкции против «теневого флота» России. В НАТО уже обсуждают усиление совместных морских патрулей.

В то же время предложение о закрытии моря, которое ранее встречало возражения, президент назвал очень серьезным шагом, который следует держать «на столе». Он добавил, что в Балтийском море ежедневно находится около 2 тысяч судов, и контроль над всеми ними невозможен.

Говоря о приоритетах Латвии в области безопасности, Ринкевич подчеркнул необходимость завершения строительства укреплений на восточной границе, развития военной инфраструктуры и увеличения расходов на оборону до 4% ВВП.

Президент также поддержал призывы избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить оборонные бюджеты. По его словам, лидеры балтийских стран намерены встретиться с Трампом в возможно ближайшее время.