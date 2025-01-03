Студенческая группа Caerdydd Students 4 Palestine заявила, что администрация Университета Кардиффа (Уэльс, Великобритания) передавала полиции данные о студентах и сотрудниках, поддерживающих Палестину, пишет издание The New Arab. Группа получила 144 страницы переписки между университетом и полицией, часть которой вызывает серьезные вопросы.

Документы содержат обсуждения об арестах студентов и сотрудника вуза возле полицейского участка Кардифф-Бей. В одном из писем от апреля 2024 года сотрудник полиции попросил университет сообщить количество иранских студентов, ссылаясь на «межнациональное напряжение». Университет ответил, что обучает 84 иранца.

В июне полиция следила за мероприятием «Палестинской кампании солидарности», предупреждая о «вероятных протестах» и возможных беспорядках. Также обсуждались действия протестующих на выпускной церемонии: университет сообщил о студенте с палестинским флагом, выходившем на сцену.

Университет отверг обвинения в слежке, заявив, что поддерживает свободу слова, но отметив стремление обеспечить «безопасность». Представитель вуза отметил: «Мы обмениваемся информацией с полицией для защиты университетского сообщества, это не уникальная практика».

Однако профессор Кардиффского университета Эндрю Бюрки настаивает, что такой «обмен данными» фактически является «слежкой» и призван подавить мирные протесты против израильской агрессии. По его словам, предоставление информации, включая фотографии плакатов и выступающих, не имеет юридической обоснованности. Он подчеркнул, что подобные действия учебного заведения подрывают свободу выражения мнений и должны прекратиться.