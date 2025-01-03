В Германии произошел масштабный сбой компьютерных систем Федеральной полиции, используемых в аэропортах для проверки въезжающих в страну. Об этом сообщил представитель ведомства изданию газете Bild.

Сбой затронул системы, которые автоматизировали процесс контроля на границе. Теперь сотрудникам приходится выполнять задачи вручную. Представитель полиции во Франкфурте отметил: «Мы пока справляемся, но это сложно». Причины инцидента пока не установлены.

На некоторых аэропортах ситуация оказалась особенно сложной. По данным издания WDR, в Дюссельдорфе пассажиры ждут проверки до двух часов, а въезд из «нешенгенских» стран временно невозможен. В то же время в Мюнхене и Берлине, как сообщается, задержки минимальны, и полного прекращения пропуска нет.

Глава профсоюза федеральной полиции Хайко Теггац назвал сбой предсказуемым результатом недостаточного финансирования. Он заявил, что за последние три года министерство внутренних дел не выделяло необходимые 150 млн евро на модернизацию IT-инфраструктуры.

Теггац возложил ответственность на министра внутренних дел Нэнси Фезер: «Это хаос, который можно было предотвратить». Он подчеркнул, что инцидент представляет угрозу для всей системы безопасности Шенгенской зоны.