ПОЛИТИКА
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Главы МИД Франции и Германии посетили Дамаск
Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок провели встречу с лидером Сирии Ахмедом аш-Шара в Дамаске
Главы МИД Франции и Германии посетили Дамаск
Фото: SANA / Others
3 января 2025 г.

Министры иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок, провели встречу с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шара в Дамаске. Это первый официальный визит европейских представителей в Сирию после свержения режима Башара Асада.

По словам главы внешней политики ЕС Кайи Каллас, Барро и Бербок совершили свой визит в качестве представителей всего Евросоюза. «Наше послание новому руководству Сирии: важно соблюдать договоренности с региональными партнерами и обеспечивать защиту всех гражданских лиц и меньшинств», — заявила Каллас у себя на X.

Перед переговорами с аш-Шара Барро посетил французское посольство в Дамаске, а затем — вместе с Бербок — тюрьму Седная, печально известную как центр пыток при режиме Асада. Также он встретился с представителями гражданского общества.

Анналена Бербок подчеркнула, что «новое начало возможно только при условии, что всем сирийцам, независимо от их этнической или религиозной принадлежности, будет обеспечено участие в политическом процессе».

Германия и Франция планируют предложить Сирии свою техническую помощь и консультации, пока страна разрабатывает новую конституцию, сказал Барро журналистам, выразив надежду на демократические преобразования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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