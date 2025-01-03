Министры иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок, провели встречу с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шара в Дамаске. Это первый официальный визит европейских представителей в Сирию после свержения режима Башара Асада.

По словам главы внешней политики ЕС Кайи Каллас, Барро и Бербок совершили свой визит в качестве представителей всего Евросоюза. «Наше послание новому руководству Сирии: важно соблюдать договоренности с региональными партнерами и обеспечивать защиту всех гражданских лиц и меньшинств», — заявила Каллас у себя на X.

Перед переговорами с аш-Шара Барро посетил французское посольство в Дамаске, а затем — вместе с Бербок — тюрьму Седная, печально известную как центр пыток при режиме Асада. Также он встретился с представителями гражданского общества.

Анналена Бербок подчеркнула, что «новое начало возможно только при условии, что всем сирийцам, независимо от их этнической или религиозной принадлежности, будет обеспечено участие в политическом процессе».

Германия и Франция планируют предложить Сирии свою техническую помощь и консультации, пока страна разрабатывает новую конституцию, сказал Барро журналистам, выразив надежду на демократические преобразования.