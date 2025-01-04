Как компания Meta цензурирует палестинский контент

Палестинские СМИ, начиная с октября 2023 года, стали отмечать резкое падение вовлеченности аудитории на своих страницах в Facebook и Instagram. Речь идет о лайках и комментариях пользователей. По данным общественных организаций, компания Meta применяет в отношении палестинского контента «теневой бан». Что это значит и к чему привело? #Meta #Цензура #ТеневойБан #Facebook #Instagram #СвободаСлова #ДискриминацияВСоцсетях #trtнарусском #Палестина