ПОЛИТИКА
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Как компания Meta цензурирует палестинский контент
Палестинские СМИ, начиная с октября 2023 года, стали отмечать резкое падение вовлеченности аудитории на своих страницах в Facebook и Instagram. Речь идет о лайках и комментариях пользователей. По данным общественных организаций, компания Meta применяет в отношении палестинского контента «теневой бан». Что это значит и к чему привело? #Meta #Цензура #ТеневойБан #Facebook #Instagram #СвободаСлова #ДискриминацияВСоцсетях #trtнарусском #Палестина
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4 января 2025 г.
Истории
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