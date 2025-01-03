ПОЛИТИКА
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Гренландия не против уйти от Датского королевства
Премьер-министр Гренландии заявил, что голосование о независимости от Дании может пройти уже в этом апреле — вместе с парламентскими выборами
Гренландия не против уйти от Датского королевства
Флаг Гренландии / Фото: Reuters / Others
3 января 2025 г.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о необходимости «сделать следующий шаг» в борьбе за самостоятельность острова и допустил проведение референдума уже грядущей весной. По его словам, Гренландия должна преодолеть «оковы колониальной эпохи» и добиться возможности самостоятельно выстраивать международные отношения и торговлю, минуя посредничество Дании.

«Наши отношения с другими странами и торговля не могут продолжаться исключительно через Данию», — подчеркнул Эгеде.

Гренландия, обладающая стратегически важными ресурсами и расположением, давно вызывает интерес мировых держав. Остров с населением чуть менее 60 тыс. человек привлек внимание избранного президента США Дональда Трампа, который заявлял о желании «купить» Гренландию. Эти слова вызвали резкую критику как со стороны Эгеде, так и датского премьер-министра Метте Фредериксен, назвавшей идею «абсурдной».

Несмотря на природные богатства, Гренландия сильно зависит от датских субсидий, ежегодно получая около 500 млн евро. Однако Эгеде считает, что остров готов к самостоятельности. Он допустил, что референдум о независимости может пройти одновременно с парламентскими выборами в апреле.

«Работа над созданием основ независимого государства уже началась. Необходимо сделать решительные шаги. Новый избирательный цикл должен стать временем для их реализации», — заявил Эгеде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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