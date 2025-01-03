Международные правозащитные организации выражают обеспокоенность судьбой доктора Хуссама Абу Сафии, директора больницы Камаль Адван в северной Газе. В конце декабря он был задержан израильскими военными, а затем, по данным Euro-Med Human Rights Monitor, подвергнут пыткам в печально известной тюрьме Сде-Тейман.

Состояние здоровья Абу Сафии, педиатра, ранее призывавшего мировое сообщество обратить внимание на обстрелы больницы и блокаду, значительно ухудшилось. Правозащитники сообщают, что он подвергался физическому насилию, унижению и был вынужден перемещаться между различными объектами до заключения в Сде-Тейман.

Израильские власти отрицают задержание, несмотря на прежде опубликованные подтверждающие видеозаписи и фотографии. Согласно израильскому 24-му телеканалу, израильские спецслужбы ведут расследование возможных связей врача с ХАМАС, но никаких доказательств представлено не было.

Международные организации, включая Euro-Med Monitor и Palestinian Prisoners Society, заявляют, что отказ Израиля признать задержание нарушает международное право и усугубляет опасения по поводу судьбы врача. На фоне масштабных задержаний палестинцев с октября, включая медицинских работников, случаи насилия в Сде-Тейман вызывают резкую критику.

Доктор Абу Сафия ранее публиковал обращения о гуманитарной катастрофе в Газе, подчеркивая, что больницы становятся мишенями. В октябре его сын погиб во время рейда, а сам он был ранен при авиаударе.

Обострение ситуации в северной Газе связывают с планом этнической чистки известным как «План генералов», согласно которому оставшиеся в этой части сектора должны быть приравнены к бойцам ХАМАС и убиты.