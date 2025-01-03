Член ХДС — партии, которой предрекают победу на грядущих выборах — Родерих Кизеветтер считает участие Германии в миротворческой миссии в Украине после завершения войны неизбежным. «Как самая сильная экономика Европы, Германия обязана внести значительный вклад в обеспечение мира и европейской безопасности», — заявил он в интервью газете Schwäbische Zeitung.

По мнению политика, Германия должна быть готова направить в Украину «вооруженные и оснащенные войска», а исключение такого сценария он назвал недальновидным. Кизеветтер подчеркнул, что участие Германии должно происходить в рамках структур НАТО и ЕС. Он также считает, что включение Украины в зону действия ядерного щита НАТО обеспечит эффективность миротворческой миссии.

Однако глава оборонного комитета Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман (член СвДП) уклонилась от прямой поддержки немецкого участия. Она отметила, что ЕС должен взять на себя ответственность за безопасность региона, не допуская доминирования США или России в процессе будущих мирных переговоров.

Согласно опросу YouGov, 56% немцев поддерживают участие международных миротворческих сил в Украине, если будет достигнуто перемирие. Однако только 23% респондентов одобрили бы участие немецких солдат.

По данным газеты Wall Street Journal, идея о западных миротворцах звучала во время встречи мировых лидеров в Париже в начале декабря, приуроченной к открытию реставрированного Нотр-Дама. Тогда французский президент Эммануэль Макрон проводил встречу с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как писала WSJ, избранный президент США тогда заявил коллегам, что хотел бы, чтобы именно европейские военные следили за соблюдением прекращения огня.

Несколькими днями спустя, как писали Politico и Rzeczpospolita со ссылкой на европейских дипломатов, Макрон и польский премьер Дональд Туск во время встречи Варшаве должны были обсудить проект потенциального размещения 40 тыс. миротворцев в Украине. Из каких стран эти солдаты должны были быть, собеседники газет не уточняли, однако позже сам Туск заявил, что у Варшавы нет намерений отправлять своих солдат в Украину — даже после прекращения боевых действий.