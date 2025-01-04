Бывшие заключенные сирийской тюрьмы Седная празднуют свое освобождение

Бывшие узники печально известной сирийской тюрьмы Седная собрались в центре Дамаска, чтобы отпраздновать выход на свободу. Люди размахивали новым сирийским флагом, обнимали друг друга, радовались и танцевали. Некоторые из них держали в руках фотографии заключенных, пропавших в тюрьмах режима Асада. #Сирия #ТюрьмаСедная #Освобождение #РежимАсада #Дамаск #Политзаключенные #Свобода