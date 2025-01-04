ПОЛИТИКА
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Трамп отдал Ближний Восток бывшему оппоненту
Бывший спикер Госдепа Морган Ортагус, ранее критиковавшая Трампа, назначена заместителем спецпосланника по Ближнему Востоку
Трамп отдал Ближний Восток бывшему оппоненту
Морган Ортагус / Фото: Reuters / Others
4 января 2025 г.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Морган Ортагус, работавшей спикером Госдепартамента в его первый срок, заместителем специального посланника президента по вопросам мира на Ближнем Востоке.

Примечательно, что назначение сопровождалось публичным упреком. «Поначалу Морган боролась со мной три года, но, надеюсь, усвоила урок», — написал Трамп, отметив, что несмотря на прошлую критику, она получила высокие рекомендации.

Ортагус присоединится к команде под руководством близкого друга и доверенного лица Трампа Стива Виткоффа. Она имеет богатый опыт в сфере национальной безопасности и внешней политики, включая работу финансовым аналитиком в Министерстве финансов и атташе в Саудовской Аравии. Также она является действующим офицером разведки резерва ВМС США.

Ортагус тесно связана с республиканской элитой, включая будущего госсекретаря Марко Рубио, сенатора Линдси Грэма, будущего советника по национальной безопасности Майка Уолца и спецпосланника Трампа Ричарда Гренелла. Она также работала с зятем Трампа Джаредом Кушнером во время первого президентского срока, и они сохранили близкие отношения.

«Я делаю это не для себя, а для них. Посмотрим, что получится», — добавил Трамп, объяснив назначение тем, что Ортагус пользуется «сильной поддержкой республиканцев».

Основной задачей «команды мира» Трампа станет достижение соглашения об освобождении пленных и прекращении огня в Газе, если оно не будет заключено до 20 января. После этого команде предстоит работать над завершением войны в Газе, разработкой плана восстановления и достижением исторического мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.

«Я ожидаю великих результатов, и скоро!» — заявил Трамп, поручив Виткоффу и Ортагус работать над установлением «спокойствия и процветания» на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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