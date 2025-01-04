Посол Палестины в ООН расплакался во время выступления

«Мы обязаны им больше, чем просто помнить». Посол Палестины в ООН Рияд Мансур разрыдался, процитировав послание, оставленное доктором Махмудом Абу Нуджейлой незадолго до его смерти в результате израильского удара по комплексу в 2023 году. Послание доктора, оставленное на доске, используемой для составления расписания операций в больнице Аль-Авда, гласило: «Тот, кто выживет, расскажет эту историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас». Рияд Мансур возложил ответственность на международное сообщество за создание «ада» для палестинцев в Газе. 15 месяцев бездействия против геноцида Израиля в Газе, по его словам, показывают, что мир «бросил [палестинцев] на произвол судьбы». #Палестина #РиядМансур #ООН #Газа #ИзраильПалестина #Геноцид #trtнарусском