Племена из района Телль-Абьяд, находящегося в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии, обратились за поддержкой к новой сирийской администрации. Они потребовали освободить территории, оккупированные террористической организацией YPG (сирийское крыло РКК).

Собрание местных племен состоялось в Телль-Абьяде, освобожденном в ходе операции «Источник мира», проведенной Вооруженными силами Турции совместно с Сирийской национальной армией. Племена заявили, что действия YPG ухудшают безопасность и гуманитарную обстановку в регионах Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасека.

В своем обращении они указали на произвольные задержания, принудительную вербовку, включая несовершеннолетних, и вынужденное перемещение населения. Эти действия привели к тому, что тысячи жителей лишились своих домов и земель, а многие семьи оказались в лагерях беженцев или покинули страну. Параллельно террористы продолжают расхищать ресурсы региона, оставляя людей в бедности.

«Мы требуем от международной коалиции занять решительную позицию в отношении террористов, прекратить оккупацию и обеспечить безопасное возвращение людей в их дома», — говорится в заявлении.

Племена подчеркнули, что поддержка международной коалиции поможет восстановлению государства в Сирии и обеспечению стабильности. Они также обратились к сирийскому правительству с призывом взять на себя ответственность за освобождение всех оккупированных районов Джазиры.

Отдельно племена призвали Дамаск отвергнуть любые попытки YPG выступать от имени жителей Джазиры, подчеркивая, что такие действия не представляют интересов местного населения.