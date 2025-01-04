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Сирия и Ливан восстанавливают порядок
После столкновений на ливано-сирийской границе лидеры двух стран обсудили меры по нормализации ситуации
Сирия и Ливан восстанавливают порядок
Ахмед аш-Шара / Фото: Reuters
4 января 2025 г.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и глава новой администрации Сирии Ахмед аш-Шара договорились о совместных мерах для восстановления спокойствия на границе после вооруженного конфликта.

В пятницу пять ливанских военных получили ранения в результате столкновений с неизвестными сирийскими вооруженными лицами. В телефонном разговоре с Микати Ахмед аш-Шара подчеркнул, что сирийские власти приняли все необходимые меры, чтобы вернуть порядок и исключить повторение подобных ситуаций.

Микати также получил приглашение посетить Сирию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави уточнил, что вооруженные лица, причастные к инциденту, не имеют отношения к новой администрации Сирии.

Граница между Ливаном и Сирией протяженностью 375 км проходит через сложные горные участки, многие из которых остаются неофициальными переходами. Несмотря на наличие шести официальных пропускных пунктов, регион известен частыми случаями нелегальной активности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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