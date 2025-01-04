Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Financial Times рассказал, что США были «очень обеспокоены» возможностью применения Россией ядерного оружия на фоне войны в Украине. По его словам, президент РФ Владимир Путин, вероятно, рассматривал такой сценарий.

«Даже если вероятность возросла с 5 до 15%, это очень серьезно», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос, насколько серьезно Вашингтон воспринимал угрозы Москвы.

Госсекретарь отметил, что Китай, вероятно, помог США в этом вопросе. По информации Блинкена, Пекин мог предостеречь Москву от применения ядерного оружия. Это произошло после того, как США сообщили КНР о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе.

«У нас есть основания полагать, что Китай связался с Россией и сказал: «Не делайте этого», — добавил Блинкен.

Financial Times отметила, что президент США Джо Байден объяснял отказ передавать Украине определенные виды вооружений риском эскалации войны.

В начале 2024 года американские СМИ сообщали о возможных обсуждениях ядерного удара со стороны России в конце 2022 года. В частности, телеканал CNN писал, что западные разведслужбы получили данные о таких планах Москвы. США тогда связались с союзниками и предупредили российскую сторону. Вашингтон также пытался заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы предотвратить эскалацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщения «рассуждалками» и заявил, что Кремль не собирается их комментировать.