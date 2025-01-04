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Число жертв в Газе продолжает расти
Израильские удары по сектору Газа унесли жизни как минимум 28 палестинцев за ночь, еще 14 человек считаются пропавшими
Число жертв в Газе продолжает расти
Израильские удары по сектору Газа унесли жизни 28 палестинцев за ночь / Фото: Reuters
4 января 2025 г.

В результате ночных атак израильской армии на сектор Газа погибли не менее 28 палестинцев, включая женщин и детей. Судьба еще 14 человек остается неизвестной.

В районе Шуджайя на востоке города Газа израильский удар по дому семьи Семара привел к гибели 11 человек и ранениям нескольких палестинцев, сообщили источники в сфере здравоохранения.

На улице Салахаддин в городе Хан-Юнус обстрел транспортного средства, движущегося по дороге, стал причиной смерти шести человек.

В центральной части города Газа, в районе эд-Дурдж, израильский авиаудар по дому семьи Шавбаки унес жизни трех человек, включая мужчину и его беременную супругу.

Еще два человека погибли и множество получили ранения при атаке на палатки перемещенных лиц недалеко от улицы Джелал в Хан-Юнусе.

В результате удара по дому семьи Эль-Гуле в Шуджайя были спасены двое пострадавших, однако 11 человек все еще находятся под завалами.

В районе Аль-Маваси близ Хан-Юнуса израильский удар по дому семьи Аш-Шериф стал причиной смерти трех человек, включая ребенка. Десять человек получили ранения, а судьба трех остается неизвестной.

На юге сектора Газа, в городе Рафах, два человека погибли при авиаударе по скоплению палестинцев. В Хан-Юнусе скончался палестинец, раненный в результате израильской атаки.

Израильские силы взорвали несколько домов и построек в лагере беженцев Джебалия и его окрестностях на севере сектора Газа.

С начала атак Израиля на сектор Газа 7 октября 2023 года погибло 45 658 палестинцев, в том числе 17 818 детей и 12 287 женщин. Еще 108 583 жителя получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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