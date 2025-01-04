Выступая на 8-м съезде Партии справедливости и развития (AK Parti) в Самсуне, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция уверенно движется к избавлению от террористических угроз.

«Террористы либо сложат оружие, либо уйдут в землю вместе с ним. Для них нет третьего пути», — заявил он.

Эрдоган отметил, что террористические организации, использовавшиеся как инструмент имперских планов, утратили свою роль.

«Срок действия этих организаций истек. Они больше не могут быть инструментом для достижения чьих-то целей», — подчеркнул президент.

Особое внимание Эрдоган уделил важности единства народов Турции и региона. Он отметил, что попытки разделить турок, курдов и арабов обречены на провал.

«Мы здесь уже тысячу лет и будем жить на этой земле еще многие века. Это наша история, наша кровь и наш пот», — заявил президент.

По его словам, разногласия, созданные террористами и их сторонниками, будут преодолены.

«Мы преодолеем любые расколы, основываясь на взаимном уважении и поддержке друг друга», — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит идти своим путем, сохраняя свободу и независимость.

«Мы будем свободно жить на своей земле. И оставим ее своим потомкам», — подытожил он.