В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня после обнаружения мазута на побережье. Об этом сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев.

4 января на пляже «Звездный берег» было обнаружено мазутное пятно площадью 100 квадратных метров. По словам Развожаева, загрязнение уже ликвидировано спасателями и местными жителями. Следы мазута также зафиксированы на пляжах «Голубая бухта» и «Нахимовец».

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно их ликвидируем», — заявил Развожаев.

Днем ранее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в море на входе в Балаклавскую бухту.

По данным МЧС России, к 4 января на побережье Краснодарского края и аннексированного Крыма собрано более 86 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. Экологическая катастрофа связана с крушением двух российских танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре в Керченском проливе.

После аварии около трех тысяч тонн мазута попали в воду и на побережье Черного моря. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Минтранс РФ назвал происшествие «первой в мире аварией с тяжелым мазутом марки М100».

На берегах и в пострадавших зонах тысячи волонтеров и спасателей продолжают очищать загрязненные территории и помогать пострадавшим птицам и животным. Жители Анапы жалуются на нехватку профессиональных ресурсов и техники для устранения последствий.