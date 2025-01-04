Генеральный директор Apple Тим Кук лично пожертвует один миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Кук, гордый уроженец Алабамы, считает инаугурацию великой американской традицией и жертвует на нее в духе единства», — заявили собеседники издания. При этом от компании Apple пожертвований не ожидается.

Тим Кук потратил годы на выстраивание отношений с Дональдом Трампом, отмечает The Wall Street Journal. Во время первого президентского срока Трампа Кук неоднократно встречался с ним. В декабре 2024 года он ужинал с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Axios напоминает, что Apple является крупнейшим налогоплательщиком в США и мире.

Ранее о поддержке инаугурационного фонда Трампа сообщили такие компании, как Meta и Amazon. Также к списку жертвователей присоединились основатель OpenAI Сэм Альтман и другие крупные бизнесмены.

Отношения Трампа с технологическими гигантами были напряженными в его первый президентский срок. Он открыто критиковал Amazon и ее основателя Джеффа Безоса, а также обвинял газету The Washington Post, принадлежащую Безосу, в предвзятости. Facebook временно заблокировал аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 года. Однако восстановил их в начале 2023 года, сняв все ограничения.

Сейчас Трамп активно работает над привлечением технологических лидеров, что, по мнению экспертов, может сыграть ключевую роль в его новой стратегии в области искусственного интеллекта. OpenAI и другие крупные игроки в индустрии, вероятно, будут интегрированы в политическую повестку новой администрации.