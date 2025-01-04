Утром 1 января в 08:15 по местному времени перед отелем Дональда Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla. Водитель погиб на месте, еще семеро человек, находившихся поблизости, получили легкие ранения.

Власти установили личность погибшего — это Мэтью Алан Ливелсбергер, бывший военнослужащий армии США. Шериф округа Кларк Кевин Макмахилл сообщил, что перед взрывом Ливелсбергер выстрелил себе в голову. Оружие было найдено у его ног.

На телефоне Ливелсбергера обнаружены записи, где он описал свои действия как «призыв к пробуждению». В одной из них говорится: «Американцы обращают внимание только на протесты и насилие. Разве есть лучший способ донести мою мысль, чем демонстрация с использованием взрывчатки?»

Ливелсбергер также писал, что ему необходимо «очистить сознание от потерянных товарищей и избавиться от тяжести загубленных жизней». В своих записях он заявлял, что США «смертельно больны и движутся к краху». Некоторые записи касались войны в Украине.

Спенсер Эванс, представитель Федерального бюро расследований (FBI), отметил, что инцидент, хотя и выглядит сенсационно, вероятно, был актом суицида на фоне посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Взрыв произошел перед отелем Трампа, где Tesla загорелась после детонации. Полиция уточнила, что события не связаны с терактом, а мотивы Ливелсбергера связаны с его личными переживаниями.