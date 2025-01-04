США планируют ввести прямые санкции против сербской нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije), более 56% акций которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Санкции могут вступить в силу уже 15 марта. Об этом на заседании правительства Сербии сообщил президент страны Александр Вучич.

Вучич заявил, что такое решение создаст серьезные проблемы для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Сербии. В связи с этим он планирует отправиться в США, чтобы встретиться с новой американской администрацией. Его визит запланирован на 20 января — день инаугурации Дональда Трампа.

«Мы боролись за то, чтобы наш голос был услышан новой американской администрацией. Я многого ожидаю от Трампа и надеюсь на изменения, которые порадуют граждан Сербии», — сказал Вучич.

После переговоров в Вашингтоне Вучич намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он планирует обсудить возможные шаги для преодоления кризиса. По словам Вучича, разговор может состояться 25–27 января.

Президент Сербии поручил правительству подготовить все данные для переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Россия остается надежным партнером для Сербии, ежедневно потребляющей 13,5–14,5 млн кубометров газа.

Вучич назвал вариант с изъятием контрольного пакета акций в NIS крайним шагом, на который можно пойти только в случае угрозы для выживания страны. «Это абсолютно последняя возможность», — отметил он, добавив, что более половины членов правительства поддерживают эту идею.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренность о встрече Путина с Вучичем может быть достигнута в кратчайшие сроки.