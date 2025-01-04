ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Вучич надеется на поддержку Москвы
Президент Сербии Вучич намерен обсудить санкции против сербской нефтегазовой компании NIS на переговорах с Трампом и Путиным
Вучич надеется на поддержку Москвы
Александр Вучич / Фото: Reuters
4 января 2025 г.

США планируют ввести прямые санкции против сербской нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije), более 56% акций которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Санкции могут вступить в силу уже 15 марта. Об этом на заседании правительства Сербии сообщил президент страны Александр Вучич.

Вучич заявил, что такое решение создаст серьезные проблемы для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Сербии. В связи с этим он планирует отправиться в США, чтобы встретиться с новой американской администрацией. Его визит запланирован на 20 января — день инаугурации Дональда Трампа.

«Мы боролись за то, чтобы наш голос был услышан новой американской администрацией. Я многого ожидаю от Трампа и надеюсь на изменения, которые порадуют граждан Сербии», — сказал Вучич.

После переговоров в Вашингтоне Вучич намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он планирует обсудить возможные шаги для преодоления кризиса. По словам Вучича, разговор может состояться 25–27 января.

Президент Сербии поручил правительству подготовить все данные для переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Россия остается надежным партнером для Сербии, ежедневно потребляющей 13,5–14,5 млн кубометров газа.

Вучич назвал вариант с изъятием контрольного пакета акций в NIS крайним шагом, на который можно пойти только в случае угрозы для выживания страны. «Это абсолютно последняя возможность», — отметил он, добавив, что более половины членов правительства поддерживают эту идею.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренность о встрече Путина с Вучичем может быть достигнута в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us