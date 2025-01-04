Президент США Джо Байден официально заблокировал сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японской корпорацией Nippon Steel за 14,9 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters. Байден объяснил свое решение интересами национальной безопасности.

«Сильная отечественная сталелитейная промышленность — важнейший приоритет национальной безопасности, который имеет решающее значение для устойчивых цепочек поставок. Без отечественного производства стали и рабочих-сталеваров наша страна будет менее сильной и менее безопасной», — говорится в заявлении президента.

Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт резко осудил это решение, назвав его «позором и коррупцией». По его словам, Байден нанес ущерб будущему компании, ее работникам и национальной безопасности США.

«Он оскорбил Японию, важного союзника, и подорвал конкурентоспособность Америки. Лидеры Коммунистической партии Китая танцуют на улицах в Пекине», — заявил Бурритт.

Сделка, объявленная в декабре 2023 года, вызвала сильное политическое противодействие. Еще до официального решения Байден и Дональд Трамп заявляли о намерении заблокировать покупку U.S. Steel. Nippon Steel, чтобы заключить соглашение, предложила значительные уступки, включая право вето для американского правительства на изменение объемов производства.

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) несколько месяцев анализировал сделку, но не смог прийти к консенсусу и передал решение президенту.

Профсоюз сталеваров United Steelworkers поддержал действия Байдена. Президент профсоюза Дэвид Макколл назвал это «правильным шагом», подчеркнув важность сохранения контроля над ключевой отраслью.