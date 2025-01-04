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Израиль намерен задержаться в Ливане
Израиль планирует продлить вывод войск с юга Ливана до 90 дней, ссылаясь на необходимость завершения операций против «Хезболлы»
Израиль намерен задержаться в Ливане
Израиль планирует продлить вывод войск с юга Ливана / Фото: Reuters
4 января 2025 г.

Израиль планирует увеличить срок вывода своих войск с юга Ливана с 60 до 90 дней, что предусмотрено соглашением о прекращении огня. Об этом сообщает ливанская газета «Аль-Ахбар».

Председатель Комиссии по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня, американский генерал-майор Джаспер Джефферс, уведомил ливанские власти о необходимости продления сроков. Он отметил, что медленный процесс разминирования боеприпасов ливанской армией препятствует реализации целей наземных операций Израиля, направленных на проверку объектов «Хезболлы».

Генерал-майор Джефферс также выступил против развертывания ливанской армии в некоторых населенных пунктах на юго-западе страны, несмотря на их готовность. По информации «Аль-Ахбар», Израиль может продлить срок вывода войск до апреля для завершения операций по нейтрализации атакующих возможностей «Хезболлы».

Ливанская армия и ряд официальных лиц выразили недовольство сложившейся ситуацией. Координационная встреча с участием Джефферса, представителей Франции и UNIFIL, назначенная на 6 января, была отложена. Ливанская сторона настаивает на демонстрации доброй воли и повторяет требование вывода израильских войск из района Накура.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября. Оно обязывает Ливан предотвращать атаки на Израиль со стороны «Хезболлы» или других вооруженных групп, а Израиль — воздерживаться от нападений на гражданские и государственные объекты Ливана.

Согласно документу, ливанская армия должна поэтапно занять районы, оккупированные Израилем, в течение 60 дней. Комиссия по соблюдению режима прекращения огня включает представителей UNIFIL, Ливана, Израиля, Франции и США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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