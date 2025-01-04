В непризнанном Приднестровье зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, вызванные остановкой транзита российского газа через Украину. Потоки газа были прекращены 1 января после истечения срока действия соглашения между Киевом и Москвой. Украина отказалась от дальнейших контрактов с Россией.

Власти Приднестровья сообщили, что отключения начались еще в пятницу вечером. По данным официального телеграм-канала правительства региона, в субботу подача электроэнергии во многих районах будет прекращаться на три часа с 14:00 до 17:00.

Самопровозглашенный президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал отключения неизбежными. Он заявил, что запасов газа хватит на 10 дней ограниченного использования на севере региона и около 20 дней на юге. Красносельский также отметил, что отключения в воскресенье могут быть продлены до четырех часов.

Энергетический кризис в Приднестровье влияет на Молдову, поскольку в анклаве расположена электростанция, которая обеспечивает электричеством значительную часть страны. Станция работает на российском газе, поступавшем через Украину, и поставляет электроэнергию по низкой фиксированной цене.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что скользящие отключения в Приднестровье создают кризис в сфере безопасности. Кишинёв разработал альтернативные меры, включая увеличение внутреннего производства и импорт электроэнергии из Румынии.

Молдова утверждает, что «Газпром» мог бы организовать поставки газа в обход Украины, но намеренно отказался. Ранее российский концерн заявил о приостановке экспорта в Молдову из-за задолженности в 709 миллионов долларов. Власти Молдовы оспаривают эту сумму, утверждая, что долг составляет всего 8,6 миллиона долларов.