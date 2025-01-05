В Израиле продолжаются демонстрации с требованием прекращения огня в Газе и обмена заложников

Тысячи людей снова вышли на улицы Тель-Авива, чтобы призвать правительство Израиля остановить кровопролитную войну в Газе и немедленно вернуть домой израильских заложников. Такие акции стали регулярными и с каждым разом собирают все больше участников, однако премьер-министр Нетаньяху игнорирует требования протестующих. #Израиль #ТельАвив #демонстрация #протест #митинг #марш #заложники #война #Газа