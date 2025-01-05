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Палестинский врач вернулся к работе после ампутации ноги в результате израильской атаки
Потеряв ногу во время израильской атаки, доктор Аль-Саиди вернулся к лечению детей в больнице «Мучеников Аль-Аксы», приспосабливаясь к жизни с протезом. После ранения его ногу пришлось ампутировать. Однако всего через шесть месяцев он вернулся в педиатрическое отделение неотложной помощи, решив продолжить свою 23-летнюю миссию по оказанию помощи детям. #Газа #ДейрэльБалах #врач #педиатр #протез #ампутация #аиваудар #Израиль
Палестинский врач вернулся к работе после ампутации ноги в результате израильской атаки / Others
5 января 2025 г.
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