Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани прибыл в Катар в рамках регионального тура, направленного на привлечение поддержки нового правительства, которое пришло к власти после свержения режима Башара Асада.

По данным агентства SANA, вместе с ним в составе делегации находятся министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра и глава разведки Анас Хаттаб. Это первый визит аш-Шибани в Катар, где он планирует встретиться с официальными лицами для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Две недели назад катарский министр по делам иностранных государств Мохаммед аль-Хулайфи посетил Дамаск для переговоров с новой сирийской администрацией. Этот визит произошел вскоре после открытия катарского посольства в столице Сирии, которое оставалось закрытым 13 лет.

Катар стал одной из немногих стран, которые отказывались признавать Асада, бежавшего в Россию 8 декабря и который обвиняется в военных преступлениях против гражданского населения.

Как сообщила корреспондент Al Jazeera Стеффани Деккер, обсуждения между катарскими и сирийскими официальными лицами, вероятно, будут сосредоточены на укреплении связей, безопасности и процессе восстановления.

Ранее глава сирийского заявил о намерении посетить Катар, ОАЭ и Иорданию в рамках своего зарубежного тура. Аш-Шибани написал на платформе X, что визиты направлены на укрепление стабильности, восстановление экономики и развитие новых партнерств, не уточнив дат. Ранее на этой неделе он уже посетил Саудовскую Аравию по приглашению главы саудовской дипломатии принца Фейсала бин Фархана.