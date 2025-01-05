Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что уйдет в отставку в ближайшие дни после второй неудачи в попытках сформировать новое правительство. Об этом он сообщил в публикации на платформе X, отметив, что переговоры между Австрийской народной партией (ÖVP) и Социал-демократами (SPÖ) зашли в тупик.

Ключевые разногласия, по словам Нехаммера, связаны с экономической политикой. Он подчеркнул, что «разрушительные силы» внутри SPÖ препятствовали достижению компромисса, а Народная партия не готова поддерживать программу, угрожающую экономической конкурентоспособности страны или предусматривающую введение новых налогов.

Лидер социал-демократов Андреас Баблер выразил сожаление в связи с решением ÖVP прекратить переговоры, назвав его «не лучшим для страны». Он отметил, что одним из главных препятствий стало обсуждение преодоления рекордного дефицита, оставленного прежним правительством. Партия Neos, ранее участвовавшая в переговорах, также вышла из процесса, сославшись на бесплодность дальнейшего обсуждения ключевых реформ.

Провал в формировании коалиции вызвал насмешки со стороны лидера крайне правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберта Кикля, чья партия выиграла сентябрьские выборы с 29,2% голосов. Лидер ультраправых обвинил оппонентов в том, что они потратили три месяца на «его недопущение» к борьбе, вместо формирования стабильного правительства. Теперь наиболее вероятным сценарием становятся новые выборы, за которые выступает партия Кикля — на фоне роста собственной популярности. Согласно декабрьскому опросу, проведенному газетой Der Standard, поддержка FPÖ достигла 35%.

Ранее на этой неделе издание Bild писало, что в случае новых выборов умеренно правая Австрийская народная партия (ÖVP) может выставить в качестве главного кандидата бывшего канцлера — 38-летнего Себастьяна Курца. Несмотря на его уход из политики в 2021 году после коррупционного скандала, участие Курца, по данным собеседников немецкой газеты, обсуждается в партии как единственный шанс на победу в борьбе с FPÖ.

После ухода из политики в декабре 2021 года Курц начал работать в инвестиционной компании Thiel Capital, основанной американским миллиардером Питером Тилем, заняв должность стратега, консультируя компанию по вопросам европейской политики. Любопытно, что сам Тиль известен как заметный сторонник избранного президента США Дональда Трампа. Глава Thiel Capital поддерживал избирательную кампанию Трампа и имеет крепкие связи с ключевыми союзниками избранного президента, такими как Илон Маск и Вивек Рамасвами.