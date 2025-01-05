Ранним утром субботы израильский авиаудар разрушил дом семьи аль-Гула в Газе, унеся жизни 12 человек, включая семерых детей. Спасатели сообщили, что под завалами разрушенного здания остаются люди. Представитель гражданской обороны Махмуд Бассаль заявил, что дом служил убежищем для перемещенных семей.

По данным Минздрава, число погибших от израильских бомбардировок в секторе Газа за сутки достигло 62 человек. Очевидцы рассказали AFP о мощном взрыве. «Это был дом наших соседей, где жили женщины и дети. Там не было ни одного человека, который представлял бы угрозу», — сообщил Ахмед Мусса.

В городе Хан-Юнус пять сотрудников службы безопасности, сопровождавшие гуманитарный конвой, погибли в результате удара по их автомобилю. Бассаль обвинил Израиль в целенаправленном нападении, которое, по его словам, направлено на подрыв гуманитарных поставок.

В том же Хан-Юнусе еще три человека, включая ребенка, погибли в результате бомбардировки дома. Позже авиаудар в районе Дейр-эль-Балах унес жизни троих, находившихся в автомобиле.

На этом фоне продолжаются международные усилия по достижению прекращения огня. Израиль и ХАМАС возобновили переговоры в Дохе при посредничестве Катара и Египта. Представители ХАМАС заявили о готовности к соглашению, но сроки остаются неопределенными.

С начала конфликта в Газе за 15 месяцев погибло не менее 45 717 человек, большинство из них — мирные жители. Большая часть двухмиллионного населения эксклава было принуждено к переселению нескончаемыми обстрелами и бомбардировками, в результате которых Газа лежит в руинах. На этом фоне израильская блокада почти лишает палестинцев гуманитарной помощи — продовольствие и медикаменты поступают в ничтожных количествах, обрекая эксклав на гуманитарную катастрофу.