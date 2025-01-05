В Узбекистане 39-летний мужчина был условным сроком осужден за участие в боевых действиях на территории Украины. Андижанский суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы.

По информации «Газета.uz», осужденный в середине 2023 года отправился на заработки в Москву, где подписал контракт с российским Минобороны. С июля по декабрь он находился на фронте, в том числе в районах Шахтерска и Бахмута. После 5 месяцев участия в боевых действиях ему удалось вернуться в Москву, после чего он решил с супругой и сестрой вернуться в Узбекистан.

Прибыв сухопутным маршрутом через Казахстан на родину, мужчина сам пришел в полицию и признался в убийстве более десяти украинских военных. Также он сообщил, что обещанные российским ведомством 450 тыс. рублей (около $4500) были выплачены не полностью. По его словам, Минобороны дважды перечислило ему по 150 тыс. рублей (около $1500), после чего выплаты прекратились.

На судебном заседании бывший наемник выразил раскаяние в своих действиях. Он отметил, что тяжелая финансовая ситуация и статус единственного кормильца в семье вынудили его согласиться на заманчивый, с точки зрения размера, заработок. Суд учел признание и иные смягчающие обстоятельства (как то: наличие троих детей и отсутствие судимостей прежде) и смягчил наказание. Теперь осужденный не имеет права покидать место жительства без разрешения, а поездки за пределы Андижанской области для него под запретом.

Узбекистанское законодательство запрещает участие граждан страны в иностранных вооруженных конфликтах. Подобные случаи рассматривались судами и прежде: в 2024 году несколько человек получили ограничения свободы за службу в вооруженных структурах России, включая частные военные компании. Впервые подобное дело рассматривалось в 2023 году, когда узбекистанца, участвовавшего в боевых действиях на оккупированной РФ территории Донецкой области в 2014–2015 годах, приговорили к пяти годам тюремного заключения.