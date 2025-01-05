Министр иностранных дел Хакан Фидан, выступая на 8-м съезде Партии справедливости и развития в Нигде, заявил, что Турция стоит на стороне угнетенных, стремясь к мирному будущему для Сирии. Он отметил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана страна активно работает над восстановлением мира и стабильности в регионе.

Фидан подчеркнул, что Турция успешно противостоит террористическим угрозам, превратившись в «остров доверия и стабильности» на фоне региональных конфликтов. Страна сосредоточена на технологическом развитии, инфраструктуре и внутреннем производстве, что дает основания для оптимизма в будущем.

Особое внимание министр уделил ситуации в Сирии. Анкара призывает международное сообщество оказать поддержку в восстановлении инфраструктуры, снятии санкций и возобновлении экономической жизни. «Когда Сирия станет безопасной и стабильной, это принесет пользу всему региону, включая Турцию», — отметил Фидан.

Также глава МИД затронул тему Палестины, заявив, что стабильность на Ближнем Востоке невозможна без прекращения «геноцида в Газе» и достижения справедливого мира в Палестине. Турция, по его словам, продолжит прилагать дипломатические усилия, чтобы остановить кровопролитие и отстоять права палестинского народа.

Фидан также напомнил о крупных совместных проектах, таких как «Дорога развития», которая соединит Персидский залив, Ирак, Турцию и Европу. Этот проект, по словам министра, станет ключом к экономическому и технологическому прогрессу региона.