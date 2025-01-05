ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Германия лишила денег израильских антивоенных правозащитников
Немецкое правительство отменило финансирование правозащитных групп из Израиля, которые выступали против оккупации и военных действий в Газе
Германия лишила денег израильских антивоенных правозащитников
Фото: zochrot.org / Others
5 января 2025 г.

В течение нескольких месяцев прошлого года немецкая организация Kurve Wustrow безуспешно пыталась спасти государственное финансирование своих проектов с израильскими правозащитными группами Zochrot и New Profile, выступающими против милитаризации и за права палестинцев. Несмотря на многочисленные переговоры и представленные пояснения, власти Германии в середине декабря окончательно лишили Kurve Wustrow финансирования, ранее одобренного на грядущий период.

Руководитель организации Джон Пройс признался, что никогда прежде немецкое правительство не отказывалось от уже запущенных проектов в области правозащиты, и назвал решение беспрецедентным. Документы, изученные немецкими журналистами, а также беседы последних с десятками источников указывают, что подобное сокращение средств вписывается в общую тенденцию: Германия прекращает федеральную поддержку НКО, критикующих политику Израиля в контексте ведущейся войны в Газе.

После начала израильской агрессии в палестинском эксклаве в октябре 2023 года Берлин остановил финансирование как минимум шести палестинских организаций. Собеседники немецких СМИ считают, что это связано с политическим давлением и попыткой подавить несогласных, тогда как немецкий МИД официально отрицает влияние Израиля и подчеркивает, что финансирует множество инициатив, выступающих против оккупационной политики.

Zochrot и New Profile успешно сотрудничали с немецкими партнерами на протяжении двух десятилетий, и до сих пор их работа не вызывала вопросов. Zochrot, продвигая идею признания последствий «Накбы» 1948 года и права на возвращение палестинских беженцев, встречает резкое неприятие израильского правительства. New Profile же помогает гражданам, отказывающимся от обязательной военной службы. Представители обеих групп подчеркивают, что не остановятся, несмотря на существенные финансовые потери.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us