В течение нескольких месяцев прошлого года немецкая организация Kurve Wustrow безуспешно пыталась спасти государственное финансирование своих проектов с израильскими правозащитными группами Zochrot и New Profile, выступающими против милитаризации и за права палестинцев. Несмотря на многочисленные переговоры и представленные пояснения, власти Германии в середине декабря окончательно лишили Kurve Wustrow финансирования, ранее одобренного на грядущий период.

Руководитель организации Джон Пройс признался, что никогда прежде немецкое правительство не отказывалось от уже запущенных проектов в области правозащиты, и назвал решение беспрецедентным. Документы, изученные немецкими журналистами, а также беседы последних с десятками источников указывают, что подобное сокращение средств вписывается в общую тенденцию: Германия прекращает федеральную поддержку НКО, критикующих политику Израиля в контексте ведущейся войны в Газе.

После начала израильской агрессии в палестинском эксклаве в октябре 2023 года Берлин остановил финансирование как минимум шести палестинских организаций. Собеседники немецких СМИ считают, что это связано с политическим давлением и попыткой подавить несогласных, тогда как немецкий МИД официально отрицает влияние Израиля и подчеркивает, что финансирует множество инициатив, выступающих против оккупационной политики.

Zochrot и New Profile успешно сотрудничали с немецкими партнерами на протяжении двух десятилетий, и до сих пор их работа не вызывала вопросов. Zochrot, продвигая идею признания последствий «Накбы» 1948 года и права на возвращение палестинских беженцев, встречает резкое неприятие израильского правительства. New Profile же помогает гражданам, отказывающимся от обязательной военной службы. Представители обеих групп подчеркивают, что не остановятся, несмотря на существенные финансовые потери.