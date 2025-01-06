Президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в ходе которого сделал несколько ключевых заявлений, включая обсуждение возможного вступления Украины в НАТО и критику западных стран за их действия.

«Украина может рассмотреть сценарий вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Тем не менее наша страна сможет согласиться на это только в случае соблюдения некоторых условий», — сказал Зеленский.

На вопрос, согласится ли Украина отказаться от Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма ради вступления в НАТО, Зеленский заявил: «Законодательное приглашение в НАТО делается Украине. И мы не признаем все остальные территории Украины, но НАТО может действовать на части, контролируемой Украиной. Об этом можно договориться? Я уверен? Да».

Он подчеркнул, что этот сценарий возможен, только если будет найден дипломатический способ завершения войны.

«Это первое. Второе — пакет оружия. Я не готов публично сказать, что это такое, но для президента Трампа в этом нет тайн. В основном это зависит от воли США. Потому что частично ЕС даст и частично США. К этому пакету нужно единство», — пояснил Зеленский.

Зеленский также призвал Дональда Трампа, избранного президентом США, ввести санкции против России, чтобы исключить российскую энергетику с мировых рынков.

«Это, в первую очередь, будет выгодно для Вашингтона», — добавил он.

Критике подверглись и США с Великобританией, подписавшие в 1994 году Будапештский меморандум. Зеленский отметил: «Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Надо бы найти всех этих людей, кто это придумал, и просто посадить в тюрьму... После того, как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина трижды отправляла официальные письма всем гарантам безопасности, всем членам Будапештского меморандума. Кто-то ответил на эти письма? Нет. Почему?»

Зеленский рассказал, что обсуждал эту тему с Трампом. «Мы еще не закончили этот разговор, мы его продолжим», — заверил он. По его словам, Путин боится Трампа, а целью России сейчас является посеять раздор между ним и американским лидером.

Критика прозвучала и в адрес администрации уходящего президента США Джо Байдена: «Мы не получали помощь. Но если мы будем считать, что слова — это помощь, то тогда мы получали ее очень много. Потому что слов было слишком, даже больше, чем слишком», — отметил Зеленский.