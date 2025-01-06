Американский журнал Politico назвал гипотетический союз Дональда Трампа и Си Цзиньпина одним из «черных лебедей» 2025 года — неожиданных событий, способных кардинально изменить мир.

«2025 год может стать годом, когда Трамп и Си обнаружат, что у них гораздо больше общего, чем кажется», — заявила основатель Китайской экономической лаборатории Нэнси Цянь. По ее словам, Китай, столкнувшись с экономическими трудностями, «умерил свои претензии на превосходство», а приоритеты США с прошлого президентского срока Трампа также изменились.

Среди других неожиданных событий эксперты выделили:

Тайные договоренности России, США, Ирана и Израиля. Владимир Путин якобы предлагает Трампу посредничество в заморозке ядерной программы Ирана в обмен на отказ Израиля от атак.

Крупнейшую кибератаку в истории. Злоумышленники выводят из строя мировую инфраструктуру, используя вирусы и угрозы для манипуляций на рынках, прогнозирует основатель Geometric Intelligence Гэри Маркус.

Масштабную эпидемию. Джордж Бенджамин из Американской ассоциации общественного здравоохранения описал вспышку неизвестной болезни в США, которая перерастает в эпидемию из-за медленного реагирования властей.

Глобальный обвал рынка из-за ИИ. Злоумышленники используют искусственный интеллект для манипуляции рынками, создавая панику и атакуя биржи, отметил профессор стратегического прогнозирования Эми Уэбб.

Свержение Александра Лукашенко. Экс-зампомощник министра обороны США Эвелин Фаркас считает, что 2025 год может значительно изменить политическую ситуацию в Беларуси.

Прорыв в квантовых вычислениях. Азиз Хак из Чикагского университета описал сценарий, при котором Китай делает революционный шаг в квантовых вычислениях, превращая их в оружие.

Столкновения из-за изменения границ штатов в США. Эми Залман из Национального военного колледжа США предсказывает вооруженные протесты в северной части штата Нью-Йорк.

Журнал подчеркивает, что все описанные сценарии маловероятны, но их реализация может иметь катастрофические последствия.