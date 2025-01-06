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MİT пресекла проникновение террористов в Турцию
Сотрудники Турецкой Национальной разведывательной организации нейтрализовали двух женщин-боевиков PKK/KCK в ходе точечной операции в Ираке
MİT пресекла проникновение террористов в Турцию
MİT провела успешную операцию в Ираке / Others
6 января 2025 г.

Турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) провела успешную операцию в Ираке, нейтрализовав двух женщин-боевиков PKK/KCK — Аслын и Махчуп.

По данным разведки, обе террористки действовали в вооруженной женской организации и проходили подготовку для атак на стратегические объекты в Турции.

Агенты MİT установили, что боевики готовятся к переходу через границу для совершения нападений. В результате наблюдения было определено точное время и маршрут их передвижения. Аслын и Махчуп находились в розыске за террористическую деятельность.

Дождавшись подходящих условий, MİT провела точечную операцию в районе Хакурк, нейтрализовав обе цели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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