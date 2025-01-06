ФБР опубликовало видеозапись: нападавший в Новом Орлеане использовал умные очки Meta

Федеральное бюро расследований США сообщило, что Шамсуд-Дин Джаббар, устроивший наезд на людей в Новом Орлеане, использовал умные очки с функцией записи видео. Эти данные были подтверждены на основании опубликованных видеозаписей. Террорист дважды посещал город до праздников, чтобы провести разведку. Напомним, нападение произошло 1 января. Грузовик, за рулем которого находился Джаббар, въехал в толпу празднующих Новый год. Погибли 14 человек, более 30 получили ранения. Нападавший, 42-летний гражданин США, родился в штате Техас и ранее служил в американской армии. При обысках в доме Джаббара в Хьюстоне и арендованном жилье были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств. #Meta #очкиMeta #НовыйОрлеан #террорист #США #trtrussian