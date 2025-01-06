Китай намерен ускорить развитие своих западных регионов, запустив 15 масштабных инициатив. Главный акцент сделан на создание современной логистической инфраструктуры, включая строительство новых портов, авиационных хабов и интеграцию различных транспортных систем — железнодорожных, воздушных, речных и морских.

Среди ключевых городов, где появятся международные авиационные узлы, названы Чэнду, Чунцин, Куньмин, Сиань и Урумчи. Эти хабы будут интегрированы с комплексными зонами свободной торговли, портами и другими транспортными связями.

Западные регионы, такие как Сычуань, Чунцин, Юньнань, Синьцзян и Тибет, традиционно отставали в экономическом развитии от прибрежных провинций. На долю этих территорий приходится две трети площади страны, но экономический потенциал остается слабо реализованным.

Политбюро Китая еще в прошлом году обозначило развитие запада страны как приоритет. Программа включает «новую урбанизацию» сельских районов, борьбу с бедностью и укрепление энергетических ресурсов. Китай также стремится усилить торговые связи с Европой и Южной Азией через создание транспортных коридоров, таких как железнодорожные маршруты.