Израильские авиаудары по сектору Газа привели к новым смертям. По данным Минздрава Газы, за субботу и воскресенье от израильских атак в секторе погибли более 40 человек.

В лагере Нусейрат в центральной части Газы удар по дому привел к гибели пятерых человек, в Джебалии на севере эксклава были убиты еще четверо.

Позже авиаудар по полицейскому участку в Хан-Юнусе, на юге Газы, унес жизни пятерых человек. Пока неясно, были ли все погибшие сотрудниками полиции. К вечеру медики сообщили о еще трех погибших в лагере Бурейдж.

Всего в воскресенье погибли 17 человек. Все они были мирными жителями, подчеркнули в Минздраве Газы.

Израильские военные утверждают, что удары были нанесены по позициям ХАМАС в районе Хан-Юнуса. За выходные, по данным армии Израиля, было атаковано более 100 целей в Газе. Однако в Минздраве сектора уточняют, что все цели атак — жилые дома, школы и больницы.

Суббота была не менее кровавой. В результате ударов Израиля по центру и северу Газы 4 января погибли по меньшей мере 30 палестинцев, еще 14 числятся пропавшими без вести.

В районе Шейх-Радван в Газе авиаудар в субботу вечером разрушил дом семьи Зухд, убив семерых человек. Еще четверо остаются под завалами, спасательные работы продолжаются, но шансов на спасение становится все меньше. Местные жители вручную разбирали обломки в поисках тел и возможных выживших.

Атаки Израиля на больницы, мечети и школы вызвали международное осуждение. ООН назвала их возможными военными преступлениями и этнической чисткой. С октября 2023 года число жертв израильской агрессии в Газе превысило 45 700 человек, большинство из которых женщины и дети.