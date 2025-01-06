За весь 2024 год власти Украины мобилизовали около 200 тыс. человек, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. Это впечатляющие цифры, но этого мало. Учитывая масштабы фронта и российское давление, Украине нужно как минимум в два раза больше бойцов.

«Я не назову вам точные цифры, но это ужасно», — заявил WP командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас, говоря о потерях.

«Людей призывают на войну, но, к сожалению, у нас есть потери, которые нужно восполнять. Этого просто недостаточно», — подчеркнул собеседник издания.

В Раде все чаще звучат призывы мобилизовать до 500 тыс. украинцев — эту цифру впервые озвучил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Секретарь парламентского комитета по вопросам обороны Роман Костенко 2 ноября подчеркнул: с учетом текущей ситуации на фронте необходимо мобилизовать 500 тыс. человек. Депутат отметил, что после принятия закона об усилении мобилизации в апреле темпы призыва сначала выросли, но к сентябрю снова снизились.

WP отмечает, что российские войска сейчас продвигаются самыми быстрыми темпами с начала конфликта, используя свое главное преимущество — численное превосходство. Украинский военный, представленный как Валентин, заявил, что кажется, будто у России «безграничное количество солдат».

С момента введения военного положения 24 февраля 2022 года мобилизация в Украине неоднократно продлевалась. В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский подтвердил предложение военных о масштабной мобилизации, оценив ее стоимость в 500 млрд гривен ($11 млн).

Для решения проблемы нехватки людей Украина ужесточила правила призыва: возраст призывников снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченной годности, а всех мужчин от 18 до 60 лет обязали носить военный билет и обновлять данные в военкоматах.

Однако, по данным WP, эти меры были приняты слишком поздно — многие подразделения на фронте уже были серьезно недоукомплектованы. Принудительная мобилизация также вызвала рост числа дезертиров.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери ВСУ с начала конфликта составили 1 млн человек. Однако в Киеве опровергли эти данные. Президент страны Владимир Зеленский в декабре 2024 года заявил, что общие потери ВСУ с начала войны составили 43 тыс. человек.