ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Армения обстреляла позиции Азербайджана
Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе
Армения обстреляла позиции Азербайджана
Баку / Фото: AA
6 января 2025 г.

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском районе, заявила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана в понедельник, 6 января.

Инцидент произошел вечером 5 января с 22:00 до 22:10 по местному времени. По данным ведомства, огонь велся из стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур.

«Сообщаем, что в последние дни подразделения вооружённых сил Армении несколько раз обстреливали позиции азербайджанской армии, и все эти случаи были зафиксированы», — добавили в Минобороны Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us