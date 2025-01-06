Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском районе, заявила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана в понедельник, 6 января.

Инцидент произошел вечером 5 января с 22:00 до 22:10 по местному времени. По данным ведомства, огонь велся из стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур.

«Сообщаем, что в последние дни подразделения вооружённых сил Армении несколько раз обстреливали позиции азербайджанской армии, и все эти случаи были зафиксированы», — добавили в Минобороны Азербайджана.