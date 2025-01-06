Французские фермеры снова готовятся к масштабным протестам. На этой неделе профсоюз Coordination Rurale призвал к новым демонстрациям. Фермеры настроены решительно и заявляют, что не будут «‎‎умирать в тишине‎»‎.

Аграрии обещают заблокировать Елисейские поля Парижа тракторами, жечь тюки сена у правительственных зданий и — изюминка — завалить улицы французской столицы навозом.

Что стало причиной недовольства? На этот раз протесты направлены непосредственно против нового правительства Франции, возглавляемого премьер-министром Франсуа Байру, который вступил в должность всего несколько недель назад. Однако суть протестов не в нем и даже не в президенте Эммануэле Макроне.

Настоящая проблема, по мнению французских фермеров, заключается в Брюсселе. Все дело в новом торговом соглашении с МЕРКОСУР — это как Евросоюз, только в Южной Америке.

Фермеры считают, что сделка нанесет ущерб французскому сельскому хозяйству, поскольку рынок ЕС наводнит дешевая продукция с далекого континента.

5 января шеренги тракторов взяли курс на Париж, чтобы с понедельника начать недельную акцию протеста. Ровно так уже было в начале прошлого года, когда французские фермеры, крупнейшие сельскохозяйственные производители в ЕС, возглавили протесты по всей Европе. Поводом стали экологические инициативы Брюсселя, а также торговое соглашение с Украиной.

Фермеры также недовольны ценовой политикой Франции, которая, по их мнению, наносит ущерб их прибыли. Представители сельскохозяйственных профсоюзов должны встретиться с премьер-министром Франсуа Байру 13 января, чтобы выразить свои опасения.

Сторонники соглашения ЕС с Южной Америкой (в их числе Германия) утверждают, что договор поможет сократить зависимость от торговли с Китаем и защитит страны Европы от тарифов, которые угрожает ввести избранный президент США Дональд Трамп. Тем не менее, многие фермеры Европы, особенно во Франции, не верят Брюсселю. Аграрии опасаются, что сделка приведет к ввозу дешевых товаров из Южной Америки, в частности вин и говядины.