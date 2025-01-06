Госсекретарь США Энтони Блинкен дал большое интервью The New York Times, где обсудил войну в Украине, ее перспективы и усилия администрации Джо Байдена.

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к взаимодействию», — подчеркнул Блинкен, добавив, что любое прекращение огня даст президенту РФ Владимиру Путину возможность «отдохнуть и перевооружиться, чтобы снова атаковать».

Блинкен также отметил успехи администрации Байдена, заявив, что ее действия позволили Украине выстоять.

«Мы остановили Путина. Он потерпел неудачу. Украина стоит. И я считаю, что у нее есть потенциал не только выжить, но и процветать в будущем», — сказал госсекретарь.

На фоне сообщений о возможных закулисных переговорах между США и Россией, Блинкен подчеркнул важность укрепления позиций Украины. Он заявил, что контроль Украины над частью Курской области России будет играть важную роль в будущих переговорах.

«Их присутствие в Курской области важно, потому что это, безусловно, будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в наступившем году», — отметил Блинкен во время пребывания в Сеуле 6 января.

Госсекретарь добавил, что даже в случае переговоров Украина должна иметь «адекватные гарантии безопасности.

«То, что он (Путин — прим. ред.) будет пытаться сделать — это отдохнуть, перевооружиться и, в конце концов, снова атаковать», — заключил Блинкен.