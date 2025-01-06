Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января провел встречу с членами экипажа, выжившими в катастрофе под Актау, и родственниками погибших. В своем выступлении он заявил, что ответственность за трагедию лежит на российских представителях и подчеркнул необходимость прозрачного расследования.

«Я пока не намерен разглашать все материалы уголовного дела, хотя мне доложили о ходе его предварительного расследования и результатах. Но с уверенностью могу сказать, что вина за гибель граждан Азербайджана в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и гуманного отношения», — подчеркнул президент.

Если бы Грозный своевременно предпринял меры по закрытию воздушного пространства России над своей территорией, строго соблюдал правила наземных служб, а также обеспечил координацию между вооруженными силами и гражданскими службами РФ, трагедию можно было бы избежать, отметил Алиев.

Алиев также раскритиковал попытки российских представителей выдвигать другие версии трагедии, такие как попадание птиц в двигатель или взрыв кислородного баллона на борту, назвав их абсурдными и противоречащими фактам.

«Я уже говорил об этом после траурной церемонии прощания с экипажем. Если бы мы с первых минут или часов увидели попытки российских официальных структур объективно расследовать эту трагедию, то, скорее всего, согласились бы на расшифровку «черных ящиков» Межгосударственным авиационным комитетом. Мы сотрудничали с этой структурой десятилетиями и вели активное взаимодействие», —заявил он.

Расшифровка данных бортовых самописцев, по настоянию Азербайджана, проводится в Бразилии.

«Когда мы увидели попытки замять дело и списать произошедшее на каких-то птиц или газовые шары, естественно, и у меня, и у азербайджанской общественности возникли серьезные сомнения в объективности расследования этой структуры. В настоящее время идет процесс расшифровки «черных ящиков». Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительные результаты, и все станет на свои места. Полная картина произошедшей трагедии будет установлена. Безусловно, это станет важным моментом в деле полного расследования катастрофы и привлечения виновных к ответственности», — добавил глава государства.

Российские представители пока не прокомментировали заявление азербайджанского президента.